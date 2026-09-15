Niederlande

Nach Störungen verkehren in Mittel- und Nordniederlanden deutlich weniger bis gar keine Züge mehr. (picture alliance / ANP / Vincent Jannink)

Unbekannte hätten Rohre auf mehreren Streckenabschnitten gelegt, teilte der niederländische Schienennetzbetreiber ProRail ⁠mit. ⁠Dadurch habe das Computersystem der Bahn Signale bekommen, dass die Gleise an den betroffenen Stellen belegt und nicht befahrbar seien. In der Folge sei es zu Störungen im gesamten ⁠Netz während des ⁠morgendlichen Berufsverkehrs gekommen. ‌Auch mehrere Bahnübergänge seien betroffen gewesen, was zudem ​den Straßenverkehr behindert habe.

Inzwischen haben Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers mit den Räumarbeiten begonnen. Wann der Zugbetrieb wieder normal aufgenommen werden kann, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.