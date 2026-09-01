Weltweit Ausfälle

Das Logo der E-Mail-Software Outlook von Microsoft. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andre M. Chang)

Die betroffenen Systeme laufen nach Angaben des US-Konzerns schrittweise wieder an. Die Nutzer müssten sich aber noch gedulden, bis alle Rückstaus im E-Mail-Versand vollständig abgearbeitet seien und die Synchronisation weltweit wieder stabil laufe.

Am Abend hatte eine massive Störung den Mailverkehr von Millionen Nutzern weltweit lahmgelegt. Sowohl Unternehmenskunden als auch Privatnutzer konnten sich nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache für den Ausfall nannte Microsoft ein Problem im Server-System.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.