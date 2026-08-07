FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Länder wie etwa Spanien und Griechenland könnten durchaus Patriots bereitstellen, sagte Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk. Die Begründung dieser Staaten, sie brauchten die Flugabwehrsysteme für die eigene Sicherheit, überzeuge nicht. Denn Europa sei weiterhin in Gefahr, sollte Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Erfolg haben. Die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament betonte zudem, dass die USA als bisher größter Lieferant von Patriot-Systemen für die Ukraine ausfielen. Grund sei der Krieg im Iran.

Der ukrainische Präsident Selenskyj beklagt immer wieder, dass der Armee wirksame Patriot-Systeme fehlten. Er forderte die Verbündeten wiederholt auf, eigene Bestände freizugeben. Laut Selenskyj macht die Ukraine bei der Entwicklung eines eigenen Abwehrsystems Fortschritte.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.