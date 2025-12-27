Hass im Netz

Die Devise müsse lauten: Kopfschütteln und weitermachen, sagte die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hate Aid mache eine wichtige Arbeit und schütze, basierend auf europäischem Recht, die Demokratie im Netz. Angriffe von außen zeigten, dass Europa mehr denn je selbstbewusst und entschlossen auftreten müsse.
Die Trump-Regierung hat die beiden Geschäftsführerinnen Ballon und von Hodenberg sowie andere Europäer mit einem Einreiseverbot belegt – wegen angeblicher Zensur von US-Online-Plattformen. Hate Aid bietet psychologische und rechtliche Unterstützung für Menschen an, die im Internet diskriminiert, beleidigt, bedroht oder angegriffen werden.
Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.