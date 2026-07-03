Nach Streit in Zug

Gökay Akbulut, Die Linke (picture alliance / dts-Agentur / -)

Das Amtsgericht Stuttgart erließ einen Strafbefehl gegen die 43-Jährige. Sie muss wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 430 Euro bezahlen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Akbulut legte Einspruch gegen die Höhe der einzelnen Tagessätze ein.

Im Januar 2025 hatte sie auf ihrem Instagram-Kanal geschrieben, sie sei in einem Zug rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Kurz darauf hatte es aufgrund von Aussagen von Augenzeugen Zweifel an der Darstellung gegeben.

Akbulut sitzt seit 2017 für die Linke im Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.