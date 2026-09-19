Robert Farken nach dem Zieleinlauf bei der Straßenlauf-Weltmeisterschaft in Kopenhagen (IMAGO / Beautiful Sports International / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Deca Text&Bild)

Hinter Farken landete der US-Amerikaner Yared Nuguise mit 3:52,33 Minuten und Ruben Querinjean aus Luxemburg mit 3:52,77 Minuten. Die Gold-Medaille ist für den Deutschen der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Bei der Europameisterschaft in Birmingham hatte er eine Medaille verpasst. Über 1.500 Meter landete er lediglich auf dem neunten Platz.

Farken ist Rekordhalter über eine Meile (ca.1,6 km). Im Juli schaffte er die Distanz in 3:46,82 Minuten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.