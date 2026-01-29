USA
"Streets of Minneapolis": Bruce Springsteen veröffentlicht Protestlied gegen ICE-Einsätze

Als Reaktion auf das Vorgehen der US-Immigrationsbehörde ICE hat der Rockmusiker Bruce Springsteen einen Song veröffentlicht. In "Streets of Minneapolis" singt der 76-Jährige unter anderem über die US-Bürger Alex Pretti und Renée Nicole Good, die bei ICE-Einsätzen erschossen wurden.

    Der Rockmusiker Bruce Springsteen auf der Bühne beim Festival „Sea. Hear. Now“ in Asbury Park in New Jersey, USA. Er hat eine gelbe E-Gitarre umgehängt, singt ins Mikrofon und streckt zugleich den rechten Arm kraftvoll in die Luft.
    Der Rockmusiker Bruce Springsteen (Archivbild). (picture alliance / Charles Sykes / Invision / AP / Charles Sykes)
    Springsteen schreibt auf seiner Webseite über das Lied: "Es ist den Menschen von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Nachbarn mit Migrationshintergrund, und in Erinnerung an Alex Pretti und Renee Good". Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht - als Antwort auf den "Staatsterror", von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. In "Streets of Minneapolis" nennt Springsteen Trump einen "König", dessen Privatarmee "auf unseren Rechten herumtrampelt".
    Der Songtitel erinnert an das berühmte Springsteen-Lied "Streets Of Philadelphia", das der Rockmusiker für den Film "Philadelphia" aus dem Jahr 1993 über die Aids-Krise geschrieben hatte. Der Musiker gewann damit mehrere Preise, darunter den Oscar für den besten Original-Song.
    Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.