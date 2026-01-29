Der Rockmusiker Bruce Springsteen (Archivbild). (picture alliance / Charles Sykes / Invision / AP / Charles Sykes)

Springsteen schreibt auf seiner Webseite über das Lied: "Es ist den Menschen von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Nachbarn mit Migrationshintergrund, und in Erinnerung an Alex Pretti und Renee Good". Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht - als Antwort auf den "Staatsterror", von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. In "Streets of Minneapolis" nennt Springsteen Trump einen "König", dessen Privatarmee "auf unseren Rechten herumtrampelt".

Der Songtitel erinnert an das berühmte Springsteen-Lied "Streets Of Philadelphia", das der Rockmusiker für den Film "Philadelphia" aus dem Jahr 1993 über die Aids-Krise geschrieben hatte. Der Musiker gewann damit mehrere Preise, darunter den Oscar für den besten Original-Song.

