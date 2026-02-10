Flugverkehr

Kunden der Kernmarke Lufthansa müssen mit Flugausfällen rechnen. Betroffen ist auch die Frachtairline Lufthansa Cargo. Während die Kabinengewerkschaft Ufo mit dem Warnstreik einem Sprecher zufolge Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen will, streiken die Piloten laut dem Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten.
Nach Angaben der Gewerkschaft betrifft der Streik alle Lufthansa-Flüge, die am Donnerstag von deutschen Flughäfen starten.
Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.