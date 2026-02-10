Flugverkehr
Streik bei der Lufthansa am Donnerstag

Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter in einen ganztägigen Streik.

    Die Anzeigetafel nennt zahlreiche annullierte Flüge. Links daneben ein leuchtendes orangefarbenes Schild mit dem Lufthansa-Logo.
    Anzeigetafel auf dem Frankfurter Flughafen während eines früheren Streiks bei der Lufthansa im Jahr 2014. (AFP / DANIEL ROLAND)
    Kunden der Kernmarke Lufthansa müssen mit Flugausfällen rechnen. Betroffen ist auch die Frachtairline Lufthansa Cargo. Während die Kabinengewerkschaft Ufo mit dem Warnstreik einem Sprecher zufolge Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen will, streiken die Piloten laut dem Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten.
    Nach Angaben der Gewerkschaft betrifft der Streik alle Lufthansa-Flüge, die am Donnerstag von deutschen Flughäfen starten.
