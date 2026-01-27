Aufruf von Verdi

Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Sowohl Pflegekräfte als auch Technik- und Labormitarbeitende an mehr als 20 Universitätskrankenhäusern legten die Arbeit nieder. Bestreikt wurden Einrichtungen unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern.
Für die kommenden Tage plant die Gewerkschaft weitere Streiks an Hochschulen. Verdi fordert in den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro monatlich.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.