Aufruf durch Verdi Streiks sorgen bundesweit für Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr
Wegen eines bundesweiten Warnstreiks kommt es in Rheinland-Pfalz bereits seit dem späten Abend zu ersten Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Ab Montag früh sind auch in 14 weiteren Bundesländern Busse, Straßen- und U- Bahnen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen. Niedersachen soll davon ausgenommen sein, für die Beschäftigten dort gilt noch eine Friedenspflicht.
Auch auf die Regional- und S-Bahnen der Deutschen Bahn wird der Streik nach Konzernaussage keine Auswirkungen haben. Hintergrund des Streiks sind aktuelle Tarifverhandlungen in den Bundesländern. Verdi fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen durch kürzere Arbeitszeiten und höhere Zuschläge am Wochenende.