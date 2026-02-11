Lufthansa und Cityline

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat im Streit um die betriebliche Altersvorsorge zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen seien alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten, erklärte sie. Zugleich hat die Gewerkschaft UFO das Kabinenpersonal von Lufthansa Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert Verhandlungen über einen Sozialplan für die von der angekündigten Einstellung des Flugbetriebs betroffenen Mitarbeiter.
Ein Lufthansa-Sprecher nannte die kurzfristigen Streikankündigungen unverhältnismäßig und appellierte an die Gewerkschaften, wieder Gespräche aufzunehmen.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.