EU-Kommission

Nach einer ersten Prüfung erfüllten die Dienste der beiden Tech-Konzerne die Voraussetzungen, um unter das Gesetz für Digitale Märkte zu fallen, teilte die Brüsseler Behörde mit. Mit dem Gesetz will die EU die Marktmacht großer Digitalkonzerne einschränken und für einen faireren Wettbewerb sorgen.
Der Amazon-Clouddienst AWS ist Weltmarktführer, Microsoft liegt mit Azure knapp dahinter. Insgesamt beherrschen US-Anbieter zwei Drittel des Cloud-Markts in der EU.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.