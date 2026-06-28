Die Stromausfälle dauerten teilweise mehrere Stunden. Die genauen Brandursachen sind meist noch unklar. Bei hohen Außentemperaturen kann es vermehrt zu Brandentwicklung an Transformatorenstationen kommen. In Teilen Deutschlands gilt seit Tagen ununterbrochen Hitzewarnung. Im Raum Mannheim lösten technische Defekte Stromausfälle aus. Bereits in den Tagen zuvor gab es Brände und Stromausfälle, etwa in Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd oder Bocholt.
Über Trafohäuschen nehmen örtliche Stromversorger elektrische Energie aus dem Mittelspannungsnetz auf und regeln sie auf 230 beziehungsweise 400 Volt herunter. Anschließend geht sie über lokale Ortsnetze an die Endverbraucher. In Deutschland gibt es rund 600.000 Trafo- oder Umspannstationen.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.