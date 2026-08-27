Symbolbild (Manifest der freien Straße / paper planes e.V.)

Das Ergebnis: Von 2.500 Überlegungen befassten sich nur etwa 290 mit neuen Grün- und Freiflächen. Meistens sollten Emissionen und Abgase reduziert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Es ging weniger um direkte Klimaanpassung. Dabei gab es allerdings große Unterschiede zwischen den Städten: Wien zum Beispiel hat in 30 Plänen neue Grünflächen berücksichtigt, dagegen Stockholm in Schweden gar nicht.

Für die Studie im Online-Journal "Progress in Disaster Science" wurden Strategiepapiere ausgewertet, nicht deren tatsächliche Umsetzung.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.