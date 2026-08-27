Klimaanpassung
Studie: Städte setzen zu wenig auf Grünflächen

Bei der Klimaanpassung berücksichtigen europäische Großstädte einer Untersuchung zufolge nicht ausreichend neue Grünflächen. Forscher der Universitäten in Halle und Gießen werteten die Klimastrategien von 25 europäischen Metropolen aus.

    Illustration einer begrünten Straße in der Stadt
    Symbolbild (Manifest der freien Straße / paper planes e.V.)
    Das Ergebnis: Von 2.500 Überlegungen befassten sich nur etwa 290 mit neuen Grün- und Freiflächen. Meistens sollten Emissionen und Abgase reduziert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Es ging weniger um direkte Klimaanpassung. Dabei gab es allerdings große Unterschiede zwischen den Städten: Wien zum Beispiel hat in 30 Plänen neue Grünflächen berücksichtigt, dagegen Stockholm in Schweden gar nicht.
    Für die Studie im Online-Journal "Progress in Disaster Science" wurden Strategiepapiere ausgewertet, nicht deren tatsächliche Umsetzung.
    Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.