Deutschland

Wegen der Änderungen im Rentenkonzept sowie bei der Pflege- und Krankenversicherung sind viele Menschen um ihre finanzielle Absicherung besorgt (Archivbild). (Getty Images / Halfpoint Images)

Wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung mitteilte, gaben rund 80 Prozent der Befragten an, sich mäßige bis große Sorgen zu machen. Weitere 42 Prozent schränken daher laut eigener Aussage ihre Konsumausgaben ein.

Zu den angekündigten Reformen gehören unter anderem Änderungen im Rentenkonzept sowie bei der Pflege- und Krankenversicherung. Der Umfrage zufolge lehnen drei Viertel der Befragten die geplanten Maßnahmen ab.

Für die repräsentative Untersuchung wurden im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung rund 4.000 Personen zwischen 18 und 75 Jahren online befragt.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.