Bericht
Stuttgart 21 wird nochmals teurer - Gesamtkosten von bei 14,5 Milliarden Euro erwartet

Nach der Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das Projekt Stuttgart 21.

    Die Baustelle des neuen unter die Erde verlegten Hauptbahnhofs im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21.
    Das Bahnprojekts Stuttgart 21 wird noch einmal teurer. (picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod)
    Medienberichten zufolge rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund drei Milliarden Euro und Gesamtausgaben in Höhe von 14,5 Milliarden Euro.
    Zur Zukunft des Projekts wollen sich heute Bahn-Chefin Palla, der baden-württembergische Ministerpräsident Özdemir und der Stuttgarter Oberbürgermeister Nopper äußern.
    An Stuttgart 21 wird seit gut 16 Jahren gearbeitet, die Fertigstellung verzögerte sich immer wieder. Ursprünglich sollte der Tiefbahnhof rund drei Milliarden Euro kosten.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.