Fußball-Bundesliga

Rasmus Kristensen traf in der 5. Minute zum 1:0 für die Eintracht. Demirovic nach einem Torwartfehler (27.) und Undav (35.) drehten das Spiel, das nicht immer, aber phasenweise das von vielen erwartete Spektakel bot. Ayoube Amaimouni-Echghouyab (80.) sorgte für das 2:2, ehe der ebenfalls eingewechselte Nartey auf der anderen Seite noch mal für den VfB traf (87.).
Derzeit spielen Dortmund gegen Bremen und Mainz gegen Heidenheim.
Die Partie Hamburg gegen Leverkusen wurde wegen witterungsbedingten Problemen am Stadiondach abgesagt.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.