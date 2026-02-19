Europa League
Stuttgart besiegt Glasgow

Der VfB Stuttgart ist auf dem Weg zum Achtelfinale der Europa League einen Schritt weiter. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann das Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 4:1.

    Ein Fußballspieler setzt sich gegen seine Gegenspieler durch und schießt aufs Tor.
    Der Stuttgarter Bilal El Khannouss erzielte in den Playoffs der Europa League das 1:0 gegen Celtic Glasgow. (AFP / ANDY BUCHANAN)
    Die Tore für Stuttgart schossen der marokkanische Afrika-Cup-Vizemeister El Khannouss (15. + 28. Minute), Nationalspieler Leweling (57.) und Tomás (90.+3). Die endgültige Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale fällt im Rückspiel in einer Woche in Stuttgart. Im Falle des Weiterkommens würde der DFB-Pokalsieger auf den FC Porto oder Sporting Braga aus Portugal treffen.
    Der SC Freiburg als zweiter Bundesliga-Vertreter hatte sich in der Ligaphase direkt für die Runde der besten 16 qualifiziert.
