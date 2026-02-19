Europa League

Die Tore für Stuttgart schossen der marokkanische Afrika-Cup-Vizemeister El Khannouss (15. + 28. Minute), Nationalspieler Leweling (57.) und Tomás (90.+3). Die endgültige Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale fällt im Rückspiel in einer Woche in Stuttgart. Im Falle des Weiterkommens würde der DFB-Pokalsieger auf den FC Porto oder Sporting Braga aus Portugal treffen.
Der SC Freiburg als zweiter Bundesliga-Vertreter hatte sich in der Ligaphase direkt für die Runde der besten 16 qualifiziert.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.