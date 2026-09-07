Nordhein-Westfalen

Wegen der versuchten Sabotage-Akte auf das Stromnetz hat die Polizei am Hambacher Forst mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen gesucht. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Ein Polizeisprecher sagte, die Einsatzkräfte hätten im Wald lediglich ein bewohntes Baumhaus entdeckt. Von dem 48-jährigen Verdächtige aus Gevelsberg gibt es ein Bekennerschreiben, das laut der Polizei auf Täterwissen hindeutet. Seit Samstag läuft ein Fahndungsaufruf mit Bildern des Gesuchten. Von den Sabotage-Delikten waren Umspannwerke in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen betroffen.

In Berlin wurde in der Nacht ein Umspannwerk durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt derzeit, ob eine Straftat oder ein technischer Defekt vorliegt. Die Stromversorgung wurde nicht beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.