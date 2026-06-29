Bundesregierung

Die Rednerpulte werden vor einer Pressekonferenz der Parteivorsitzenden von Union und SPD im Paul-Löbe-Haus vorbereitet (Archivbild). (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

CDU-Generalsekretär Linnemann sagte im ARD-Fernsehen, er schließe eine Ausweitung der sogenannten Reichensteuer nicht aus. Hier müsse es einen Kompromiss mit dem Koalitionspartner geben. Linnemann warnte zugleich davor, bei einer Umverteilung den Mittelstand und das Handwerk zu stark zu belasten. Mit Blick auf die Sitzung am Mittwoch sagte SPD-Fraktionsvize Zorn dem Deutschlandfunk, es gehe darum, Grundsatzbeschlüsse für Wirtschaftswachstum, Bürokratieabbau und Sozialstaatsreformen vorzubereiten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.