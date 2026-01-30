Diplomatie

Zwischen Südafrika und Israel gibt es diplomatische Spannungen. (picture alliance / imageBROKER / Franziska Ritter)

Seidman habe 72 Stunden Zeit, das Land zu verlassen, teilte das südafrikanische Außenministerium mit. Grund seien wiederholte Beiträge auf den offiziellen israelischen Social-Media-Plattformen, in denen der südafrikanische Präsident Ramaphosa beleidigt worden sei. Zudem sei Südafrika bewusst nicht über Besuche israelischer Vertreter informiert worden. Dies sei eine inakzeptable Verletzung diplomatischer Gepflogenheiten. Als Reaktion erklärte Israel wiederum den südafrikanischen Geschäftsträger in Tel Aviv zur unerwünschten Person.

Seit Israel 2023 seinen Botschafter zurückberufen hat, ist Seidman der ranghöchste israelische Diplomat in Südafrika. Die Beziehungen zwischen Südafrika und Israel sind seit längerer Zeit angespannt. Südafrika hatte Israel in einem Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof des Völkermords an Palästinensern im Gazastreifen beschuldigt.

