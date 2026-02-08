UNO-Mission
Südafrika zieht Truppen aus der Demokratischen Republik Kongo ab

‍Südafrika zieht seine Soldaten aus der UNO-Friedensmission in der Demokratischen Republik Kongo ab.

    Blauhelm-Soldaten im Einsatz im Osten der Demokratischen Republik Kongo.
    Südafrika zieht sich aus der UNO-Mission in der DRKongo zurück. (imago images / Afrikimages / Kitsa Musayi via www.imago-images.de)
    Man wolle den Rückzug bis Ende des Jahres abschließen, teilte das Büro von Präsident Ramaphosa mit. Die Ressourcen der südafrikanischen Streitkräfte müssten neu ausgerichtet werden.
    Südafrika stellt 700 der insgesamt 11.000 Soldaten und Polizisten umfassenden Mission im Kongo. Aufgabe der Truppe ist der Kampf gegen Rebellengruppen im Osten des Landes. Die an Bodenschätzen reiche Region wird seit Jahrzehnten von Gewalt und Konflikten erschüttert. ‍
