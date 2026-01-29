Wie mehrere Medien berichten, wurden Richter und Militärangehörige in das Gremium berufen. Die Kommission soll aufklären, warum iranische Kriegsschiffe an dem Militärmanöver beteiligt waren, obwohl der südafrikanische Präsident Ramaphosa deren Teilnahme ausdrücklich untersagt hat. Seitdem steht die Regierung innenpolitisch unter Druck. Kritiker warnten vor einer Schädigung des selbsternannten Ziels Südafrikas, geopolitisch eine neutrale Rolle einzunehmen.
Das Manöver vor der Küste von Kapstadt fand im Rahmen der BRICS-Staatengruppe statt. Beteiligt waren daher auch Russland und China.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.