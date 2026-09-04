Die Straße von Hormus aus dem Weltall betrachtet. (picture alliance / Zumapess / Nasa Earth)

Es sei aber noch nichts entschieden worden, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes vor Journalisten. Die militärische Einsatzbereitschaft dürfe dadurch nicht beeinträchtigt werden. - Auf der koreanischen Halbinsel haben die Spannungen zwischen dem Süden und dem Norden zuletzt zugenommen.

Die Äußerungen erfolgten einen Tag, nachdem es in Medienberichten geheißen hatte, die südkoreanische Regierung tendiere dazu, Truppen in die Straße von Hormus zu entsenden.

US-Präsident Trump wirft den Verbündeten seines Landes immer wieder vor, ihn bei der Absicherung der Schifffahrt in der Meerenge nicht ausreichend zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.