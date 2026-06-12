Fußball-WM
Südkorea schlägt Tschechien

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Südkorea das erste Gruppenspiel gegen Tschechien gewonnen. Die Partie in Guadalajara endete 2:1.

    Ein Fußballspieler aus Tschechien und einer aus Südkorea spielen bei der WM. Der Ball scheint zwischen ihnen zu sein.
    Das 2. WM-Spiel: Der Schütze zum 1:1, Südkoreas In-beom Hwang, gegen Lukas Provod aus Tschechien. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Luciano Gonzalez)
    Tschechiens Kapitän Ladislav Krejci hatte seine Mannschaft in der 59. Minute zunächst in Führung gebracht. Dann drehte Südkorea durch In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) die Partie.
    Zuvor hatte in Gruppe A WM-Mitgastgeber Mexiko gegen Südafrika mit 2:0 gewonnen.
    Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.