Wegen Ausrufung des Kriegsrechts

Yoon Suk Yeol (picture alliance / Sipa USA / Young Ho)

Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Deren Vorwurf, dass dies von langer Hand vorbereitet worden sei, schloss sich das Gericht nicht an. In dem Prozess wurden auch weitere Mitglieder der damaligen Regierung verurteilt. Darunter der frühere Verteidigungsminister Kim. Er muss für 30 Jahre ins Gefängnis. Der Nachrichtendienstoffizier Roh erhielt eine Strafe von 18 Jahren und der frühere Polizeichef Cho wurde zu zwölf Jahren verurteilt.

Yoon hatte die Ausrufung des Kriegsrechts damit begründet, dass er die freiheitliche Ordnung vor der Opposition wolle, die von Kommunisten und Sympathisanten Nordkoreas unterwandert sei. Die Opposition hatte Yoons Gesetzesvorhaben im Parlament monatelang blockiert.

Die Ausrufung des Kriegsrechts, die nach wenigen Stunden am Widerstand des Parlaments gescheitert war, führte zur Amtsenthebung des konservativen Politikers ​und zu einer tiefen Spaltung des Landes. In ‌einem separaten Prozess war Yoon bereits im Januar wegen der Behinderung seiner Festnahme und Fälschung von Dokumenten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. In einer ‌vorgezogenen Wahl im Juni wurde der Liberale Lee zum neuen Präsidenten gewählt.

19.02.2026