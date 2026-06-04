Berühmte Eisenbahnverbindung

Zug auf dem Hindenburgdamm zwischen Sylt und Niebüll: Der Bundestag billigt den Ausbau der stark beanspruchten Strecke. (picture alliance / Casten Rehder)

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier ab nächsten Mai haben sie sich auf die Verwendung der Bezeichnung Syltdamm verständigt. Grundsätzlich könne und solle aber jede und jeder den Damm so nennen, wie er oder sie es möchte, sagte ein Sprecher der Gemeinde Sylt dem Deutschlandfunk.

Einen offiziellen Namen hat der Damm nicht. Die Bahn führt das Bauwerk schlicht unter der Nummer 2010. Im Volksmund wird es seit jeher Hindenburgdamm genannt, weil der damalige Reichspräsident die Strecke 1927 eröffnete. Hindenburg ist umstritten . Er ernannte Hitler aus politischem Kalkül zum Reichskanzler und ebnete damit, wenn auch unbeabsichtigt, den Weg in die NS-Diktatur.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.