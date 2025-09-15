Reichenbachstraße

Uebergangsraum mit Waschbecken in der restaurierten Bauhaus-Synagoge an der Reichenbachstrasse in München. (IMAGO / epd / IMAGO / Theo Klein)

Bei einer Feierstunde am Abend bezeichnete er das jüdische Gotteshaus als Ausdruck jüdischer Lebenskraft in Deutschland. Er schien während seiner Rede mit den Tränen zu kämpfen. Merz betonte, er sei entsetzt darüber, dass Antisemitismus in Deutschland wieder aufgeflammt sei. Ihn beschäme das als Bundeskanzler, aber auch als Deutscher und Kind der Nachkriegsgeneration. Merz führte aus, man habe in Politik und Gesellschaft zu lange die Augen vor aktuellen Entwicklungen verschlossen. Ein beachtlicher Teil der Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten ins Land gekommen seien, sei in Herkunftsstaaten sozialisiert worden, in denen Antisemitismus geradezu als Staatsdoktrin gepflegt werde. Schon Kindern vermittele man dort Israelhass.

Die im Bauhaus-Stil errichtete Synagoge war in der Reichspogromnacht 1938 von den Nationalsozialisten verwüstet und anschließend als Werkstatt und Lager zweckentfremdet worden. In den vergangenen Jahren wurde sie aufwendig restauriert.. Nach dem Krieg wurde sie 1947 wiedereröffnet.

