Migration
Syrien bittet Bundesregierung bei Rückführung Geflüchteter um Geduld

Die syrische Regierung hat die Bundesregierung darum gebeten, bei der Rückführung von Flüchtlingen in ihre Heimat Geduld walten zu lassen.

    Blick auf eine Schlange von Menschen, die auf einem Rollfeld über eine überdachte Treppe in ein Flugzeug steigen.
    Freiwillig zurückkehrende syrische Flüchtlinge auf dem Weg in ihre Heimat (dpa / ANP / ROB ENGELAAR)
    Die Rückkehr tausender Menschen nach Syrien zum jetzigen Zeitpunkt könnte die humanitäre Krise verschärfen, sagte der Chef der Abteilung für konsularische Angelegenheiten im syrischen Außenministerium, al-Omar, dem Magazin "Focus". Viele Menschen müssten dann in Flüchtlingslagern leben. Syrien brauche noch Zeit.
    Die Regierung in Damaskus forciere derzeit den Wiederaufbau, um Landsleute anschließend wieder aufnehmen zu können.
    Al-Omar äußerte sich am Rande der Eröffnung des syrischen Generalkonsulats in Bonn.
