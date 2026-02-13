Die Rückkehr tausender Menschen nach Syrien zum jetzigen Zeitpunkt könnte die humanitäre Krise verschärfen, sagte der Chef der Abteilung für konsularische Angelegenheiten im syrischen Außenministerium, al-Omar, dem Magazin "Focus". Viele Menschen müssten dann in Flüchtlingslagern leben. Syrien brauche noch Zeit.
Die Regierung in Damaskus forciere derzeit den Wiederaufbau, um Landsleute anschließend wieder aufnehmen zu können.
Al-Omar äußerte sich am Rande der Eröffnung des syrischen Generalkonsulats in Bonn.
Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.