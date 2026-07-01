Übergangsregierung

Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien, berief Mitglieder für das neue Parlament (Archivbild). (imago / AA / Florian Gaertner)

Die Behörden gaben die Namen von 70 noch fehlenden Mitgliedern bekannt. Sie wurden von Präsident al-Scharaa berufen. Damit kann die 210-köpfige Kammer kommende Woche einberufen werden. Zwei Drittel der Mitglieder waren vergangenes Jahr von regionalen Wahlkollegien bestimmt worden. Die Volksversammlung hat nur beschränkten Einfluss. Die Bildung des neuen Parlaments gilt als Test für Sharaas politische Versprechen nach dem Sturz der Assad-Diktatur Ende 2024. Das frühere Parlament, das jahrzehntelang lediglich die Macht der Assads gestützt hatte, war nach Scharaas Machtübernahme aufgelöst worden. Die Übergangsphase in Syrien ist auf fünf Jahre angelegt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.