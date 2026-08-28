Naher Osten

Syriens Übergangs-Staatschef Scharaa (r) und der damalige SDF-Kommandeur Abdi bei einem früheren Treffen (SANA/dpa)

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Sana ​unter Berufung auf ein Präsidialdekret. Abdi hat am Dienstag die ​Auflösung der von Kurden angeführten ‌Syrischen Demokratischen Kräfte als unabhängige Streitmacht verkündet. Zuvor hatte er mitgeteilt, die Integration der kurdischen Selbstverwaltung in die neuen staatlichen Institutionen Syriens sei abgeschlossen. Die Auflösung der SDF folgte auf ein Abkommen, das die Miliz im Januar mit der Interims-Regierung geschlossen hatte. Die Übereinkunft sieht unter anderem die Eingliederung der SDF-Kämpfer in die syrischen Armee vor. Im Gegenzug sollen den Kurden Minderheitenrechte gewährt werden.

Vor der Umsetzung war es immer wieder zu Gefechten gekommen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.