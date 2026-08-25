Washington

Syriens Übergangspräsident al-Scharaa traf US-Präsident Trump Ende 2025 im Weißen Haus. (dpa / AP / HOGP)

Al-Scharaa teilte mit, damit werde Syrien von einer schweren Last befreit und beende ein schmerzvolles Kapitel seiner Vergangenheit. Künftig schlage das Land den Weg von Entwicklung und Wiederaufbau ein.

Syrien wurde von den USA seit 1979 als staatlicher Terrorunterstützer eingestuft. Das US-Außenministerium erklärte gestern, die Streichung von der Liste solle dazu beitragen, Investitionen zu fördern, um die politische und wirtschaftliche Stabilität zu unterstützen. US-Präsident Trump hatte die meisten Sanktionen gegen das Land bereits im Juni 2025 aufgehoben und damit auf den Sturz des langjährigen Machthabers al-Assad reagiert.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.