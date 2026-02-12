Abzug von US-Soldaten

Syriens Übergangspräsident al-Scharaa kann auf die Unterstützung von US-Präsident Trump bauen. (dpa / AP / HOGP)

Man sei in den Stützpunkt eingerückt und habe begonnen, sich entlang der syrisch-irakisch-jordanischen Grenze in der Nähe zu positionieren, erklärte das syrische Verteidigungsministerium. Gestern hatten sich die dort stationierten US-Soldaten nach Jordanien zurückgezogen.

Zuletzt hatte Syriens Interimspräsident al-Scharaa die Regierungskontrolle über das Land konsolidiert und die von den USA lange unterstützen und von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräften zurückgedrängt.

Al-Tanf war 2016 für den Kampf gegen die Terrormiliz IS eingerichtet worden. Die Militärbasis liegt in unmittelbarer Grenznähe zu Jordanien und Irak an der strategisch wichtigen Straße von Bagdad nach Damaskus.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.