Proteste in Syrien wegen gestiegener Benzinpreise (Archivbild). (Omar Sanadiki / AP / dpa)

Laut dem Energieministerium wird ein neues Preissystem für Diesel eingeführt. Dadurch sollen Bürgerinnen und Bürger billigeren, subventionierten Kraftstoff zum Heizen und für die Landwirtschaft kaufen können. Erst vor ein paar Tagen hatte die syrische Regierung Preiserhöhungen von 30 bis 40 Prozent für Benzin und Diesel angekündigt - und diese mit dem Iran-Krieg sowie mit Reparaturarbeiten an einer großen Ölraffinerie begründet.

Daraufhin kam es zu Protesten. Demonstrierende blockierten unter anderem eine wichtige Autobahn, sodass Hunderte Tanklastwagen nicht weiterfahren konnten. Zudem forderten sie den Rücktritt des Wirtschaftsministers.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.