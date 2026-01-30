Eingliederung in Armee

Syrische Regierungstruppen sollen in die bislang kurdisch kontrollierten zentralen Städte Hasakeh und Kamischli im Nordosten Syriens entsandt werden. (picture alliance / imageBROKER / mohammad bashir aldaher)

Demnach sollen die Regierungstruppen in die bislang kurdisch kontrollierten Städte Hasakeh und Kamischli im Nordosten Syriens entsandt werden, wie die Miliz mitteilte. Außerdem solle die Integration von kurdischen Kämpfern in die syrische Armee beginnen. Dies war bereits vor Monaten von beiden Seiten vertraglich vereinbart worden. Ein Regierungsvertreter bestätigte das neue Abkommen im Staatsfernsehen.

Die Kurden hatten bislang weite Teile im Norden und Nordosten des Landes kontrolliert. Syrische Regierungstruppen hatten zuletzt jedoch bei einer Offensive die kurdischen Einheiten aus mehreren der Gebiete vertrieben. Anfang Januar hatten beide Seiten dann eine Waffenruhe vereinbart.

In Dortmund ist heute Nachmittag eine weitere prokurdische Demonstration angemeldet. Erwartet werden bis zu 10.000 Teilnehmer.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.