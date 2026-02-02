Nachrichtenagenturen berichteten, ein Konvoi habe einen Kontrollpunkt in Richtung der Stadt passiert. Der Vorstoß ist Teil einer Einigung zwischen der syrischen Übergangsregierung und den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften.
Die Kurden hatten bislang weite Teile im Norden und Nordosten des Landes kontrolliert. Hasakeh wurde als Verwaltungszentrum genutzt. Syrische Regierungstruppen hatten zuletzt bei einer Offensive die kurdischen Einheiten aus mehreren der Gebiete vertrieben. Inzwischen gilt eine Waffenruhe.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.