Hasakeh
Syrische Truppen rücken in Kurden-Hochburg ein

In Syrien sind Regierungstruppen in die Kurden-Hochburg Hasakeh eingerückt.

    Die syrische Armee fährt in die bislang von Kurden gehaltene Stadt Hasakeh im Nordosten des Landes. (AFP / BAKR ALKASEM)
    Nachrichtenagenturen berichteten, ein Konvoi habe einen Kontrollpunkt in Richtung der Stadt passiert. Der Vorstoß ist Teil einer Einigung zwischen der syrischen Übergangsregierung und den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften.
    Die Kurden hatten bislang weite Teile im Norden und Nordosten des Landes kontrolliert. Hasakeh wurde als Verwaltungszentrum genutzt. Syrische Regierungstruppen hatten zuletzt bei einer Offensive die kurdischen Einheiten aus mehreren der Gebiete vertrieben. Inzwischen gilt eine Waffenruhe.
    Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.