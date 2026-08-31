Schüsse bei einer Veranstaltung in der Schweiz - die Polizei hat das Gebiet um die Pferderennbahn in Aarau abgesperrt. (Michael Buholzer / KEYSTONE / dpa )

Die Ermittler legten sich bisher nicht fest, ob sie von einem oder mehreren Tätern ausgehen. Die Schüsse wurden nach Angaben der Polizei aus mindestens zwei Waffen abgegeben. Es seien unterschiedliche Hülsen von Patronen gefunden worden, die zu einer Pistole oder Maschinenpistole sowie zu einem Sturmgewehr passten.

Auch beim Motiv wird in alle Richtungen ermittelt.

Bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag wurde eine 22-jährige Italienerin getötet. Vier Schweizer Männer und eine deutsche Frau erlitten leichte bis schwere Verletzungen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.