Am 15. August wird in Polen an die Schlacht bei Warschau im Jahr 1920 erinnert. (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)

Im Stadtzentrum Warschaus marschierten rund 2.000 Soldaten auf, wie die Agentur PAP berichtete. Zudem wurden viele Fahrzeuge mit Militärtechnik gezeigt, darunter moderne Panzer. Die Parade erstreckte sich über mehrere Kilometer. Flugzeuge und Hubschrauber flogen über die Dächer der Hauptstadt hinweg. Darunter sollten auch drei Militärflugzeuge der deutschen Luftwaffe sein.

Präsident Nawrocki sagte, die polnische Nation wisse sehr genau, welchen Preis sie für ihre Unabhängigkeit bezahlt habe. Seine Geschichte helfe dem Land, aktuelle Gefahren richtig einzuschätzen.

Am 15. August wird in Polen an die Schlacht bei Warschau im Jahr 1920 erinnert. Der junge polnische Staat konnte damals die sowjetische Rote Armee zurückschlagen. Der Polnisch-Sowjetische Krieg endete 1921 mit dem Friedensvertrag von Riga.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.