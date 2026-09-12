Deutschlandweite Aktion Tag des offenen Denkmals: Tausende historische Orte können besichtigt werden
Am Tag des offenen Denkmals können morgen in ganz Deutschland mehr als 6.500 Schlösser, Burgen, Kirchen, Industriedenkmäler und weitere historische Orte besucht werden. Die bundesweite Eröffnung findet diesmal in Bamberg statt.
An dem deutschlandweiten Aktionstag können jedes Jahr viele Denkmäler besichtigt werden, die sonst nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind. Angeboten werden etwa Führungen und Mitmachaktionen, speziell auch für Kinder. Ziel ist es, auf die Denkmallandschaft Deutschlands und die Arbeit der Denkmalpflege aufmerksam zu machen. Hier können Sie nachsehen, welche Denkmäler in Ihrer Nähe Teil der Aktion sind.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.