Deutschlandweite Aktion
Tag des offenen Denkmals: Tausende historische Orte können besichtigt werden

Am Tag des offenen Denkmals können heute in ganz Deutschland mehr als 6.500 Schlösser, Burgen, Kirchen, Industriedenkmäler und weitere historische Orte besucht werden. Die bundesweite Eröffnung findet diesmal in Bamberg statt.

    Ein Schild "Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz"
    "Tag des offenen Denkmals": Eine besondere Gelegenheit, Denkmäler genauer zu entdecken. (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)
    An dem deutschlandweiten Aktionstag können jedes Jahr viele Denkmäler besichtigt werden, die sonst nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind. Angeboten werden etwa Führungen und Mitmachaktionen, speziell auch für Kinder. Ziel ist es, auf die Denkmallandschaft Deutschlands und die Arbeit der Denkmalpflege aufmerksam zu machen. Hier können Sie nachsehen, welche Denkmäler in Ihrer Nähe Teil der Aktion sind.
    Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.