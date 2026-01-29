Wetter
Tagsüber bewölkt, im Südwesten Regen oder Schnee

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Vom Südwesten bis in die Mitte zunächst noch Schneefall. Örtlich Glättegefahr. Später vielerorts bewölkt, vor allem im Südwesten erneut Regen oder Schnee. Minus 2 bis plus 6 Grad. Morgen meist bedeckt, von der Nordsee bis nach Sachsen noch etwas Schneefall, im Westen und Süden auch Regen. Minus 4 bis plus 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag erneut viele Wolken, an den Alpen auch Sonne, im Westen leichter Regen, anfangs noch Glättegefahr. Minus vier bis plus 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.