Unterdrückung von Frauen

Taliban-Autokorso in Kabul. (dpa / AP Photo / Nava Jamshidi / Nava Jamshidi)

In der Hauptstadt Kabul gab es eine Zeremonie. Medien berichteten von ähnlichen Veranstaltungen sowie Autokorsos in anderen Landesteilen.

Die Taliban hatten am 15. August 2021 praktisch ohne Gegenwehr Kabul eingenommen. Es folgten chaotische Zustände unter anderem am Flughafen, als westliche Länder versuchten, eigenes Personal sowie afghanische Mitarbeiter zu evakuieren. Die Einheiten der Nato und der USA hatten bereits zuvor ihren Abzug angekündigt.

Es war die zweite Machtergreifung der Taliban: Bereits in den 1990er Jahren hatten sie weite Teile des Landes beherrscht, waren aber nach den Anschlägen der Terrorgruppe Al Kaida vom 11. September 2001 von einer internationalen Koalition vertrieben worden. Unter dem derzeitigen Regime leiden vor allem die Frauen und Mädchen im Land, deren Freiheiten und Bildungschanchen massiv beschnitten wurden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.