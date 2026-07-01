Spritpreise

Es wird sich zeigen, wie sich die Preise nach dem Ende des Tankrabatts entwickeln. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Die Steuersenkung auf Benzin und Diesel umfasste 16,7 Cent pro Liter. Laut dem Ifo-Institut wurde der Rabatt von den Konzernen größtenteils an die Verbraucher weitergegeben.

Der Tankstellenverband BFT erwartet, dass sich das Ende des Tankrabatts an den Zapfsäulen erst um die Mittagszeit bemerkbar macht, da die Preise derzeit nur um 12.00 Uhr angehoben werden dürfen. Der ADAC warf den Mineralölkonzernen jedoch ungerechtfertigte Preiserhöhungen schon vor dem Ende des Tankrabatts vor. Die Literpreise für Benzin und Diesel zogen in den vergangenen Tagen bereits an, wie der Verkehrsclub mitteilte. Im gleichen Zeitraum sanken allerdings die Handelspreise für Rohöl. Der ADAC kritisierte, die Ölkonzerne preisten bereits das Ende der befristeten Steuersenkung ein.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.