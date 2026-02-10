In Potsdam findet die dritte Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst statt. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Die dritte Runde gilt als entscheidend und soll bis Freitag dauern. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern sieben Prozent, mindestens jedoch monatlich 300 Euro mehr Geld für die rund 925.000 angestellten Beschäftigten der Bundesländer - außer Hessen. Die Arbeitgeber haben Eckpunkte für einen Einigungskorridor vorgelegt.

Zuletzt hatten die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber mit Warnstreiks erhöht. Für heute wurden Beschäftigte in Berlin und Brandenburg dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Verhandlungsort Potsdam ist zudem eine Kundgebung geplant. In München soll es im öffentlichen Nahverkehr Warnstreiks geben, was die An- und Abreise zum Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig erschweren könnte.

