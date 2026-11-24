Niedersachsen, Emden: Beschäftigte von Volkswagen ziehen bei einer Demonstration vom Schützenplatz zur Nordseehalle, wo die Tarifverhandlungen zwischen IG Metall, Betriebsrat und Arbeitgeberseite beginnen. (Sina Schuldt/dpa)

In einer Veranstaltungshalle der Hafenstadt kamen Vertreter der IG Metall und des Autobauers zusammen. Nach Aufforderung der Gewerkschaft finden die Gespräche an Standorten statt, deren Zukunft von der Volkswagen-Führung aktuell infrage gestellt wird.

Vor Beginn der Gespräche nahmen nach Gewerkschaftsangaben 4.000 Beschäftigte an einer Kundgebung gegen die Sparpläne teil. Verhandlungsführer Gröger sagte, ein harter Kampf scheine ⁠unausweichlich. Die Forderungen des Volkswagen-Managements bezeichnete er als Generalangriff auf alles, was Generationen von Metallern sich erkämpft und erarbeitet hätten.

VW verlangt Nullrunden für ⁠die Jahre 2027 und 2028, einen Wegfall zahlreicher Zusatzvergütungen, mehr Flexibilität bei ‌der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich und eine Abkehr von bezahlten Pausen bei Schichtarbeitern. Zehntausende Stellen sollen gestrichen werden.

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Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.