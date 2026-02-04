Von einem Abschluss sei man noch weit entfernt, sagte der Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Heinrich. Die Arbeitgeber legten der Gewerkschaft zufolge noch kein konkretes Angebot vor. Am 23. und 24. Februar sollen die Gespräche in Wiesbaden fortgesetzt werden.
Die IGBCE fordert angesichts der Krise in der Chemiebranche eine Beschäftigungssicherung sowie eine Lohnsteigerung, die die Kaufkraft stärkt. Die Arbeitgeber fordern eine Nullrunde.
