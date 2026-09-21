"Marsch für das Leben" in Bratislava (TASR / dpa / Martin Baumann)

Die Organisatoren schätzten die Zahl der Teilnehmenden am sogenannten "Nationalen Marsch für das Leben" auf 30.000, wie der Sender STVR am Abend berichtete. Langfristiges Ziel der von der Katholischen Kirche unterstützten Initiative ist die Aufhebung des liberalen Abtreibungsgesetzes, das seit rund 40 Jahren gilt. Außerdem forderten die Kundgebungsteilnehmer ein Verbot von Leihmutterschaften. Ob die Regierungskoalition aus Linkspopulisten, Sozialdemokraten und prorussischen Nationalisten bereit wäre, an der Gesetzeslage etwas zu ändern, ist offen.

Die katholischen Bischöfe des EU-Landes hatten die Schirmherrschaft über den Protest-Marsch übernommen. Papst Leo sandte eine Grußbotschaft.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.