Ein Airbus der japanischen Fluglinie ANA auf dem Flughafen Tokio-Haneda - wegen eines Software-Updates bei Airbus hat die Fluglinie Verbindungen gestrichen. (AFP / KAZUHIRO NOGI)

Ein Konzernsprecher schätzte, dass insgesamt etwa 6.000 Flugzeuge betroffen sein dürften. Die Updates mussten noch vor dem nächsten Flug vorgenommen werden.

Japans größte Fluggesellschaft ANA sagte 65 Flüge wegen des Problems ab. In Indien musste nach Angaben der dortigen Flugaufsichtsbehörde bei insgesamt 338 Maschinen die Software aktualisiert werden. Bei American Airlines waren nach Unternehmensangaben 209 Flugzeuge betroffen. In den USA steht wegen des Thanksgiving-Familienfests das verkehrsreichste Reisewochenende des Jahres an. Die Lufthansa hatte gestern kurz nach Bekanntwerden des Problems mitgeteilt, möglicherweise werde es über das Wochenende zu einer kleinen Zahl von Flugausfällen und -verspätungen kommen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.