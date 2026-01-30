König Felipe VI und Königin Letizia während der Trauermesse in Huelva. (IMAGO / CordonPress)

Neben mehreren Regierungsvertretern war auch König Felipe VI. anwesend. Die Messe wurde am Abend live im spanischen Fernsehen übertragen. Wegen der großen Zahl der Trauernden und vieler offizieller Gäste wurde der Gottesdienst nicht in der Kathedrale der Stadt abgehalten, sondern in einer Sportarena. Anwesend waren auch zahlreiche Überlebende der Katastrophe. Bei dem Zugunglück vor knapp zwei Wochen waren bei Adamuz in der Provinz Córdoba zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert. 45 Menschen kamen ums Leben, 126 wurden teils schwer verletzt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Schäden an den Schienen den Unfall verursacht haben könnten.

Die meisten Opfer stammten aus der regionalen Küstenstadt Huelva.

